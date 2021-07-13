Пляж стал белым: в оккупированном Крыму отдыхающих засыпал град размером с вишню (видео)

Непогода произошла в Севастополе и Балаклаве.

В оккупированном Россией украинскому Крыму отдыхающих в понедельник, 12 июля, засыпало градом. Люди пытались убежать и спасались, прячась от непогоды.

Об этом сообщил украинский офицер, блогер Анатолий Штефан.

По данным военного, непогода накрыла Севастополь. Град был настолько сильным, что весь пляж стал белым.

"Севастополь. Что-то последние дни оккупирован Крым жестко бьет непогода", — написал Анатолий Штефан.

Российские пропагандисты сообщили, что сильный град выпал и в Балаклаве. Он был размером с вишню. В момент непогоды на крымских пляжах отдыхали люди, которые пытались спастись от града. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Оккупанты также добавили, что в Крыму и в дальнейшем ожидается непогода.

Напомним, Украину накрыла непогода. Так, в Житомире во время урагана на мужчину упало дерево, пострадавший с многочисленными ушибами сейчас в больнице. Без света из-за непогоды остались и часть жителей Запорожья. Одна из молний попала в телебашню, во многих районах пропал связь и интернет. А в Черкассах дождевая вода водопадом лилась в подъезде одной из многоэтажек.

Ранее оккупированным Крымом пронесся смерч. Также аннексирован Россией украинский Крым страдает от нашествия комаров.

Новости Украины: из-за сильных ливней в Крыму началось нашествие комаров

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