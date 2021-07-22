Пляжи с чистейшей водой: украинцы в Сети хвастаются отдыхом без медуз

В соцсетях публикуют невероятные видео из пляжей под Одессой.
Этим летом соцсети пестрят жалобами украинцев на грязную воду, нашествие медуз и насекомых на берегу Черного моря. В противовес такому недовольному ропоту в группе "Курортное" на Facebook отдыхающие публикуют фото и видео с прозрачной водой в море и чистотой на пляжах в Одесской области.
Люди, которые отдыхают в поселке Курортное рассказывают про чистую прозрачную воду и золотой песок на пляжах. Медуз, которыми якобы кишит Черное море, по их словам, здесь совсем нет. В качестве доказательства этого публикуют соответствующие видео.
"Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами", — подписала ролик пользовательница Галина Синицына.
В комментариях добавлено видео, снятое в разное время суток — как вечером, так и утром.
Напомним, что на украинских курортах туристы столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров. Люди также жалуются, что в море практически невозможно купаться из-за медуз.