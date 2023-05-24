Плыл на подушке с картой "от руки": пограничники перехватили мужчину на границе

В одесской области мужчина пытался бежать в Румынию через реку на надувном матрасе.

Об этом сообщили в ГНСУ.

В телефоне путешественника була фотография с чертежом "от руки" маршрута движения в Румынию, проходившего через реку.

Мужчина следовал за картой, которую рисовал сам / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничникам житель Днепропетровской области объяснил, что маршрут прокладывал лично, к тому же учитывал, где наименьшая ширина и глубина Дуная. Пересечь государственный рубеж он планировал вплавь на надувной резиновой подушке.

Мужчина пытался переплыть Дунай на надувной подушке. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Согласно постановлению суда, мужчина должен уплатить 3,4 тыс. грн штрафа.

Напомним, на Волыни пограничники также задержали 23-летнего уклониста, который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу и бежать из Украины. Его дважды "ловили" на границе с Молдовой и по одному разу – с Венгрией и Польшей. В пятый раз уклонист снова хотел испытать судьбу на польской границе.

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