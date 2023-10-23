Плыл на Змеиный за телами военных и попал в плен: история капеллана, пережившего пытки РФ

Василий Вырозуб – капеллан из Одессы – был одним из тех, кто 25 февраля 2022 года отправился на остров Змеиный, чтобы забрать тела пограничников, которых считали погибшими. Однако команда украинского судна "Сапфир" попала в плен, где прошла пытки и допросы. После 70 дней плена отец Василий вернулся домой и с тех пор занимается волонтерством.

Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle.

"26 числа в 7 утра был отдан приказ из крейсера "Москва", того, который уже подлодка (шутит капеллан), остановиться и бросить якорь. На борт ступила досмотровая группа, нас всех вывели на борт, поставили на колени, руки за голову, и оттуда уже начались допросы: почему мы сюда пришли, зачем нам те тела. Нам говорили, что все живы (пограничники острова Змеиный – ред.), что они все сдались", – вспоминает Василий.

Василий Вырозуб/Фото: скриншот

Далее пленную украинскую команду перевезли в временно оккупированный Крым.

"Из "Сапфира" нас перевезли на буксир "Шахтер", пришвартованного возле одной из газовых платформ – вышки "Бойка" – как мы их называем. И она вся была занята военными. Там их было облако. И этим буксиром нас отправили в Севастополь. Там нас посадили на гауптвахту. Допросы продолжились", – рассказал священник.

Пленных сразу посадили на военно-морскую гауптвахту РФ. Они пробыли там 11 суток. И там начались по 3-4 допроса днем, по 1-2 часа. Вопросы были однотипные: в какой разведке работает, с какой задачей пришел на Змеиный, в каком отделе СБУ работаешь.

Пытать пленных начали после того, как их перевезли в Белгородскую область.

Начали дубинками избивать, пытали и голодом и холодом. Вырывали ногти во время допроса, избивали электрошокером.

"Засунули под ноготь гвоздь, а потом сорвали полностью ноготь. Но ничего, ноготь отрос. И Крым вернем и Луганск и Донецк", — уже с улыбкой вспоминает капеллан о пытках оккупантов.

Кроме физических пыток, была также психологическая. Оккупанты рассказывали, что якобы взяли Одессу, а президент Украины Владимир Зеленский сбежал из страны.

"Мы поняли, чем хуже к нам относятся, чем больше нас избивают, тем больше побед у наших солдат на передовой", — рассказал Василий.

6 мая 2022 года отец Василий и еще 40 гражданских и военных пленных вернулись в Украину в рамках обмена.

После возвращения в Одессу отец Василий начал заниматься волонтерством. Капеллан постоянно посещает раненых украинских военных в госпиталях и освящает маскировочные сетки, которые волонтеры передают на передовую для ВСУ.

Также священник вместе с волонтерами занимается несколькими подразделениями ВСУ.

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