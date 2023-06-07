"Плюнул" на Крым: Пионтковский – о приказе Путина взорвать Каховскую ГЭС

Главе РФ абсолютно наплевать, будет ли в Крыму вода, или нет, потому что в поле его зрения – другие вопросы, считает политический эксперт.

Глава Кремля Владимир Путин, приказав взорвать Каховскую ГЭС, "плюнул" на Крым в буквальном смысле.

Об этом "24 Каналу" рассказал находящийся в Вашингтоне российский политик Андрей Пионтковский.

Пионтковский выразил мнение, что такой отчаянный шаг, как подрыв Каховской ГЭС по приказу Путина, свидетельствует о том, что глава России понял свое ничтожество в попытках удержать Крым.

"Решение о подрыве ГЭС принималось без учета интересов крымчан. Ни в коем случае он от Крыма еще не отказался, потому что это признать, что Крым потерян Россией, то есть совершить политическое самоубийство", — подчеркнул Андрей Пионтковский.

В то же время, подрыв Каховской ГЭС, по словам эксперта, не так действенно повлияет на ситуацию в Крыму, как разрушение Крымского моста.

"Это приведет к дестабилизации всей российской военной машины в Крыму, когда начнут бежать оттуда", – заметил Пионтковский.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами временно захваченные оккупантами Олешки на 90% оказались под водой. Городской голова Евгений Рыщук сообщил, что из-за теракта врага и отсутствия эвакуации погибли люди.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек в Херсонской области. Им доставили воду с помощью дрона Теперь мать и двое детей находятся в Херсоне.

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