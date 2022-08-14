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Плюс 1 вертолет, 8 танков и 150 оккупантов в сутки: в Генштабе обновили потери РФ в Украине

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Плюс 1 вертолет, 8 танков и 150 оккупантов в сутки: в Генштабе обновили потери РФ в Украине

Фото: Associated Press

В Генштабе ВСУ озвучили актуальные потери РФ на Украине.

На сегодняшний день украинские защитники очистили украинскую землю от 43550 кафиров.

Новые цифры потерь РФ в Украине были озвучены в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 43 550 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1864 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 980 (+2) ед,
  • РСЗО — 261 (+0) ед,
  • средства ПВО — 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 194 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
  • крылатые ракеты – 187 (+0),
  • корабли /катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+3) ед,
  • специальная техника – 91 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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