В Генштабе ВСУ озвучили актуальные потери РФ на Украине.

На сегодняшний день украинские защитники очистили украинскую землю от 43550 кафиров.

Новые цифры потерь РФ в Украине были озвучены в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.08 ориентировочно составили:

личного состава — около 43 550 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1864 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11) ед,

артиллерийских систем – 980 (+2) ед,

РСЗО — 261 (+0) ед,

средства ПВО — 136 (+0) ед,

самолетов – 233 (+0) ед,

вертолетов – 194 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),

крылатые ракеты – 187 (+0),

корабли /катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3039 (+3) ед,

специальная техника – 91 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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