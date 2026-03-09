Плюс 100 тыс. гектаров: Гослесагентство увеличило площадь лесов в управлении

Реклама

Об этом заявил глава Гослесагентства Виктор Смаль во время ежегодного публичного отчета за 2025 год.

«Лесной фонд Украины составляет 10,4 млн. га. В сфере управления Гослесагентства многие годы находилось 73% этих лесов, но сейчас показатель достиг 74%, увеличившись на 100 тыс. га», - сообщил руководитель Гослесагентства.

По его словам, это результат активной работы по сохранению и передаче в ГП «Леса Украины» самосессионных и не предоставленных в пользование лесов, которые раньше не имели хозяина, не охранялись и не ухаживали должным образом.

Кроме того, к структуре Гослесагентства присоединен ГП «Специализированное лесохозяйственное предприятие Киевоблагролес», которое ранее находилось в сфере управления Фонда государственного имущества и управляет частью лесов Киевской области.

Он добавил, что обычно во время войны, а также в период послевоенного восстановления страны леса массово вырубаются. По данным 1950 года, лесистость Украины составила всего 10%.

По состоянию на 2026 год этот показатель почти вдвое больше. Виктор Смаль подчеркнул, что фактическая лесистость Украины больше, чем это учитывает официальная статистика.

«В стране около 2 млн. га самосессионных лесов. Все они запечатлены на спутниковых снимках, которые наши европейские коллеги используют для своих оценок состояния лесных массивов и учитывают в отчетах. Поэтому реальный уровень лесистости страны составляет около 19%», - отметил председатель Гослесагентства.

По его словам, несмотря на войну, государственное лесное хозяйство соблюдает все экологические требования, постепенно увеличивая процент лесистости.

«Важную роль в этом процессе играет лесовосстановление. К примеру, в 2025 году площадь воссозданных лесов достигла 25,9 тыс. га – это 106,2% к плану года. Также положительно на уровень лесистости повлияло выполнение первого этапа программы Президента «Зеленая страна» – несмотря на полномасштабную войну, ее удалось завершить за четыре года», - подытожил Виктор Смаль.

Глава ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец отметил, что воспроизводство лесов в Украине происходит по современным технологиям, в отличие от предыдущих лет предприятием создаются природные смешанные леса из хвойных и лиственных пород, более устойчивые к пожарам и изменениям климата. Продолжается масштабная программа восстановления лесов Юга – началась высадка лесов не только в Одесской и Николаевской, но и в Херсонской области. Продолжается подготовка к отказу от рубок главного пользования в горных лесах Карпат. «Леса Украины» активно работают с общинами по передаче самооблесенных земель, но возможность систематизировать этот процесс, внедрив финансовые стимулы для общин, появится только после корпоратизации предприятия.