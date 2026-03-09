- Дата публикации
Плюс 100 тыс. гектаров: Гослесагентство увеличило площадь лесов в управлении
Площадь лесного фонда, управляемая Гослесагентством, за последний год выросла на 100 тыс. га.
Об этом заявил глава Гослесагентства Виктор Смаль во время ежегодного публичного отчета за 2025 год.
«Лесной фонд Украины составляет 10,4 млн. га. В сфере управления Гослесагентства многие годы находилось 73% этих лесов, но сейчас показатель достиг 74%, увеличившись на 100 тыс. га», - сообщил руководитель Гослесагентства.
По его словам, это результат активной работы по сохранению и передаче в ГП «Леса Украины» самосессионных и не предоставленных в пользование лесов, которые раньше не имели хозяина, не охранялись и не ухаживали должным образом.
Кроме того, к структуре Гослесагентства присоединен ГП «Специализированное лесохозяйственное предприятие Киевоблагролес», которое ранее находилось в сфере управления Фонда государственного имущества и управляет частью лесов Киевской области.
Он добавил, что обычно во время войны, а также в период послевоенного восстановления страны леса массово вырубаются. По данным 1950 года, лесистость Украины составила всего 10%.
По состоянию на 2026 год этот показатель почти вдвое больше. Виктор Смаль подчеркнул, что фактическая лесистость Украины больше, чем это учитывает официальная статистика.
«В стране около 2 млн. га самосессионных лесов. Все они запечатлены на спутниковых снимках, которые наши европейские коллеги используют для своих оценок состояния лесных массивов и учитывают в отчетах. Поэтому реальный уровень лесистости страны составляет около 19%», - отметил председатель Гослесагентства.
По его словам, несмотря на войну, государственное лесное хозяйство соблюдает все экологические требования, постепенно увеличивая процент лесистости.
«Важную роль в этом процессе играет лесовосстановление. К примеру, в 2025 году площадь воссозданных лесов достигла 25,9 тыс. га – это 106,2% к плану года. Также положительно на уровень лесистости повлияло выполнение первого этапа программы Президента «Зеленая страна» – несмотря на полномасштабную войну, ее удалось завершить за четыре года», - подытожил Виктор Смаль.
Глава ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец отметил, что воспроизводство лесов в Украине происходит по современным технологиям, в отличие от предыдущих лет предприятием создаются природные смешанные леса из хвойных и лиственных пород, более устойчивые к пожарам и изменениям климата. Продолжается масштабная программа восстановления лесов Юга – началась высадка лесов не только в Одесской и Николаевской, но и в Херсонской области. Продолжается подготовка к отказу от рубок главного пользования в горных лесах Карпат. «Леса Украины» активно работают с общинами по передаче самооблесенных земель, но возможность систематизировать этот процесс, внедрив финансовые стимулы для общин, появится только после корпоратизации предприятия.