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Плюс 330 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери оккупантов за сутки

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1761
Время на прочтение
1 мин
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Плюс 330 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери оккупантов за сутки

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За сутки оккупанты потеряли более 300 своих вояк.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику. За минувшие сутки "закобзонено" более трехсот оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2886 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5817 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1868 (+1) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
  • крылатые ракеты 480 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4371 (+3) ед,
  • специальная техника – 161 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области. Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов с РСЗО.

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Дата публикации
Просмотры
1761
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