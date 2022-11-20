Плюс 330 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери оккупантов за сутки

За сутки оккупанты потеряли более 300 своих вояк.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику. За минувшие сутки "закобзонено" более трехсот оккупантов.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано,

танков ‒ 2886 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5817 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1868 (+1) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4371 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области. Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов с РСЗО.