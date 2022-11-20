Плюс 330 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери оккупантов за сутки

За сутки оккупанты потеряли более 300 своих вояк.
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их технику. За минувшие сутки "закобзонено" более трехсот оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2886 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5817 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1868 (+1) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4371 (+3) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
Данные уточняются.
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевка Донецкой области. Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов с РСЗО.