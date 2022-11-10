Плюс 740 "хороших русских" и минус — десятки вражеской техники: Генштаб ВСУ порадовал украинцев цифрами потерь оккупантов в сутки

Больше всего потерь российские оккупанты понесли на направлениях, где пытаются наступать.

В Генштабе обновили потери РФ в Украине за последние сутки. Больше всего досталось врагу на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, что российский Су-35 в Николаевской области пытался попасть в украинскую систему ПВО, но промахнулся и пустил в никуда дорогую дефицитную ракету.

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