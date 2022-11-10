Плюс 740 "хороших русских" и минус — десятки вражеской техники: Генштаб ВСУ порадовал украинцев цифрами потерь оккупантов в сутки

Больше всего потерь российские оккупанты понесли на направлениях, где пытаются наступать.
В Генштабе обновили потери РФ в Украине за последние сутки. Больше всего досталось врагу на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,
- специальная техника – 159 (+0).
Данные уточняются.
Напомним, что российский Су-35 в Николаевской области пытался попасть в украинскую систему ПВО, но промахнулся и пустил в никуда дорогую дефицитную ракету.
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