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Плюс 740 "хороших русских" и минус — десятки вражеской техники: Генштаб ВСУ порадовал украинцев цифрами потерь оккупантов в сутки

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Плюс 740 "хороших русских" и минус — десятки вражеской техники: Генштаб ВСУ порадовал украинцев цифрами потерь оккупантов в сутки

Фото: Associated Press

Больше всего потерь российские оккупанты понесли на направлениях, где пытаются наступать.

В Генштабе обновили потери РФ в Украине за последние сутки. Больше всего досталось врагу на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2804 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4242 (+15) ед,
  • специальная техника – 159 (+0).

Данные уточняются.

Напомним, что российский Су-35 в Николаевской области пытался попасть в украинскую систему ПВО, но промахнулся и пустил в никуда дорогую дефицитную ракету.

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Дата публикации
Просмотры
1291
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