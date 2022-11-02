Плюс 800 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери российских оккупантов в сутки

Больше всего российским воякам досталось на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Украинские защитники продолжают беспощадно уничтожать вражеских кафиров, которые двинулись в Украину.

О потерях РФ за последние сутки сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано,

танков ‒ 2714 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,

РСЗО – 387 (+4) ед,

средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,

самолетов – 277 (+1) ед,

вертолетов – 258 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),

крылатые ракеты ‒ 397 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4153 (+10) ед,

специальная техника – 154 (+0).

Данные уточняются.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Напомним, что в последнее время на фронте выросли потери кафиров. Несколько дней их количество в сводках Генштаба, 950, 620, 650 человек в сутки. Российские "мобики" массово погибают на Авдеевском и Бахмутском направлениях.