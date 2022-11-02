Плюс 800 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери российских оккупантов в сутки

Больше всего российским воякам досталось на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Украинские защитники продолжают беспощадно уничтожать вражеских кафиров, которые двинулись в Украину.
О потерях РФ за последние сутки сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 73270 (+800) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2714 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 1733 (+3) ед,
- РСЗО – 387 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 198 (+1) ед,
- самолетов – 277 (+1) ед,
- вертолетов – 258 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
- крылатые ракеты ‒ 397 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4153 (+10) ед,
- специальная техника – 154 (+0).
Данные уточняются.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Напомним, что в последнее время на фронте выросли потери кафиров. Несколько дней их количество в сводках Генштаба, 950, 620, 650 человек в сутки. Российские "мобики" массово погибают на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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