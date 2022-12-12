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Плюс более 600 "хороших русских": Генштаб обновил потери оккупантов в Украине за сутки

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1633
Время на прочтение
1 мин
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Плюс более 600 "хороших русских": Генштаб обновил потери оккупантов в Украине за сутки

Фото: Associated Press

Россия потеряла в Украине уже 94 760 человек.

Российские оккупанты продолжают нести масштабные потери в Украине. За минувшие сутки ВСУ "вывели из строя" более 600 кафиров.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 12.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,
  • артиллерийских систем/artillery systems – 1929 (+1) ед,
  • РСЗО – 397 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4) ед,
  • специальная техника – 169 (+2).

Данные уточняются.

Напомним, что этой ночью в Луганской области во временно захваченном городе Сватово прогремели взрывы. Силы обороны попали в общежитие, где размещались русские захватчики.

Также в Луганской области в Кадиевке ВСУ "химарснули" гостиницу, в которой размещались "вагнеровцы".

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Дата публикации
Просмотры
1633
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