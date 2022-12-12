Плюс более 600 "хороших русских": Генштаб обновил потери оккупантов в Украине за сутки

Россия потеряла в Украине уже 94 760 человек.
Российские оккупанты продолжают нести масштабные потери в Украине. За минувшие сутки ВСУ "вывели из строя" более 600 кафиров.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 12.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 94760 (+620) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2966 (+24) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5928(+8) ед,
- артиллерийских систем/artillery systems – 1929 (+1) ед,
- РСЗО – 397 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4) ед,
- специальная техника – 169 (+2).
Данные уточняются.
Напомним, что этой ночью в Луганской области во временно захваченном городе Сватово прогремели взрывы. Силы обороны попали в общежитие, где размещались русские захватчики.
Также в Луганской области в Кадиевке ВСУ "химарснули" гостиницу, в которой размещались "вагнеровцы".
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