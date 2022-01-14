Плюсовую температуру будет портит сильный ветер: прогноз погоды в Украине на выходные, 15-16 января

Плюсовую температуру будет портит сильный ветер: прогноз погоды в Украине на выходные, 15-16 января

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями.

На выходных, 15-16 января, в Украине ожидается преимущественно плюсовая температура, но погода будет ветреной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу ночью в стране, кроме северо-западной части, днем в восточных и северо-восточных областях ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории без существенных осадков. Ночью на дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге днем 0-5° тепла, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

Также 15 января в Украине из-за сильного ветра объявлен I уровень опасности, желтый, а на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Также читайте В феврале в Украину может прийти весна: неожиданный прогноз погоды на зиму

В воскресенье, 16 января, в Украине будет преимущественно без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 15 января ночью будет идти небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. В воскресенье, 16 января, в столице будет сухо. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

Читайте также: