Пневмония, отеки легких и головного мозга: жительница Мелитополя скончалась в российском заключении

Стало известно о смерти жительницы Мелитополя, которую вместе с мужем захватили оккупанты. Ей был 51 год.

Об этом пишет "Медийная инициатива".

Что известно о женщине

Как отмечается, до полномасштабной войны РФ против Украины Татьяна и Олег имели в Мелитополе два кафе, развивали собственное дело. Когда россияне захватили город, они остались дома вместе с мамой Татьяны. В ночь с 25 на 26 сентября 2023 года оккупанты ворвались в их дом.

"Ворвались домой люди с автоматами, в спецодежде, одели на родителей наручники, забрали телефоны, документы и увезли. Бабушку мою закрыли в комнате, приказали никуда не выходить", — рассказывает дочь Плачковых Людмила Мельникова.

Далее – обыски и допросы. оккупанты обещали вернуть родных, но, как всегда, все это сплошная ложь. Родителей дочь больше не видела, никакие обращения к украинским правоохранительным органам и оккупантам результатов не давали.

"Вдруг в феврале 2024-го Людмила из собственных источников узнала, что ее мама "впала в ком неизвестного происхождения" и находится в реанимации мелитопольской больницы. Врачи не знают, почему Татьяна была в таком состоянии, однако уверяют: россияне не сразу привезли ее в больницу, а около недели содержали в каком-то другом месте. Кроме того, Плачкова заболела гриппом», – говорится в материале.

Медики говорят, что у женщины были серьезные пролежни. Вероятно, с ней что-то делали, чтобы убрать синяки.

Так называемый следователь не пускал к Татьяне ее мать, не разрешал перевезти женщину в другую больницу, поскольку ее "подозревали в шпионаже". Кроме того, известно, что россияне предоставили Плачковой "государственную адвокатку" Елену Шаповалову из Мелитополя, которая до полномасштабного вторжения РФ принадлежала Совету адвокатов Запорожской области. По данным журналистов, она, по меньшей мере, в январе 2023-го перешла на сторону РФ и возглавила оккупационную областную коллегию адвокатов Запорожской области. В 2024 году на подконтрольной украинскому правительству территории ее лишили свидетельства, выданного в 2004 году.

"Людмила обратилась в МККК с просьбой проследить за оказанием медицинской помощи ее матери, но в организации заявили, что не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Также она просила ФСБ разрешить перевезти Татьяну в медучреждение на подконтрольной украинскому правительству территории. Однако пока Людмила ждала решения, 23 мая ее мама скончалась. Ей был 51 год", – пишут журналисты.

В "документах" о смерти россияне заявляют, что у Татьяны были пневмония, отеки легких и головного мозга, но причины такого состояния не отмечают. Также оккупационная прокуратура Запорожской области пишет, что женщина умерла в июле, а не мае, поэтому сейчас Людмила подает жалобы на оккупантов. Псевдоадвокат Шаповалова после смерти Плачковой прекратила коммуникировать с ее родными, а "следователи" закрыли так называемое уголовное производство по "шпионажу". Людмиле так и не удалось увидеть маму и попрощаться с ней, ведь на временно оккупированную территорию россияне женщину не пропустили бы. Хоронила умершую ее мать, которая осталась в Мелитополе.

Однако где сейчас находится мужчина Татьяны – неизвестно. Теперь дочь обращается в украинские и международные органы и организации, чтобы те помогли найти папу.

Напомним, СБУ задержала киллера, работавшего на ФСБ и пытавшегося убить чиновника Мелитопольского горсовета. Агент, выполняя приказы российской спецслужбы, устроил засаду в подъезде дома, где жил чиновник, и ударил его молотком по голове. Несмотря на серьезные травмы, жертва выжила.

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