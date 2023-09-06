По 10 тонн в сутки: на спиртзаводе обнаружили масштабную кражу (фото)

Расхитители на предприятии использовали специальное оборудование и работали в нерабочее время.

С помощью врезанной трубы из спиртзавода в Житомирской области работники предприятия выкачивали ориентировочно по 10 тонн этилового спирта в сутки в обход счетчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Злоумышленники использовали специальное оборудование и работали в нерабочее время.

"Неучтенную продукцию хранили на складе и продавали по всей территории Украины. В налоговом и бухгалтерском учете такая деятельность не отражалась", говорится в сообщении.

Труба на спиртзаводе, с помощью которой угоняли продукцию / Фото: Бюро экономической безопасности Украины

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли спирт, транспортные средства, документацию предприятия. Ориентировочная стоимость изъятого – 10 млн. грн.

Предполагается, что этой незаконной деятельности способствовали работники одного из контролирующих органов.

Детективы БЭБ инициировали аннулирование лицензии на производство этилового спирта и проведение служебной проверки сотрудников Государственной налоговой службы относительно ненадлежащего выполнения возложенных на них функциональных обязанностей по месту нахождения налогового поста.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили на Закарпатье одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии мировых брендов.

Читайте также: