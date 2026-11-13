По 100 тысяч гривен и бесплатное жилье на три месяца: какую помощь получают люди, выехавшие из Олешков

Дмитрий Лубинец с обитателями Олешков

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Жители Олешков Херсонской области, которым удалось выехать из оккупации, получают существенную финансовую и гуманитарную поддержку — по 100 тысяч гривен на первоочередные нужды и оплату жилья на три месяца.

Об этом во время заседания парламентской временной следственной комиссии (ВСК) сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, средства предназначены для покупки одежды, медикаментов и других необходимых вещей. Программа реализуется в рамках проектов Национального общества Красного Креста.

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Лубинец уточнил, что выплата в размере 100 тысяч гривен и компенсация стоимости аренды жилья на три месяца предоставляются как отдельные виды пособия.

Координацию поддержки эвакуированных жителей Олешков осуществляет Офис омбудсмена совместно с государственными органами. Кроме финансовых выплат и обеспечения жильем, с переселенцами на местах работают врачи и команды психологов.

Олешки — последние новости

Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур. В субботу, 31 октября, сотни людей вернулись на подконтрольную Украине территорию.

В то же время омбудсмен Лубинец заявил о том, что в Украине готовят дополнительный безопасный выезд для жителей временно оккупированной Олешковской громады, изъявивших желание выехать на подконтрольную правительству территорию.

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