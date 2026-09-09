По 12 часов ожидания: в Украине задерживаются десятки поездов

Поезд «Укрзализныци»

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Из-за постоянных российских атак 9 сентября по всей Украине задерживаются десятки пассажирских поездов. Время опоздания некоторых рейсов достигает 12 часов.

Об этом свидетельствует информация от «Укрзализныци».

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Российские обстрелы повлекли за собой масштабные задержки движения поездов «Укрзализныци». Больше всего опаздывают рейсы из Николаева, Запорожья и Днепра.

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По состоянию на 13:06 в Украине задерживаются следующие поезда:

№109/110 Николаев — Львов — задержка 12 часов 20 минут, прогноз прибытия — 20:38.

№31/32 Запорожье-1 — Перемышль Главный — задержка 4 часа 53 минуты, прогноз прибытия — 14:12.

Днепр-Главный — Ужгород — задержка 4 часа 52 минуты, прогноз прибытия — 16:02.

№43/44 Днепр-Главный — Ивано-Франковск — задержка 3 часа 22 минуты, прогноз прибытия — 12:20.

№121/122 Николаев — Киев-Пасс. — задержка 3 часа, поезд готовится к отправке.

№143/144 Сумы — Рахов — задержка 2 часа 43 минуты, прогноз прибытия — 13:30.

№39/40 Запорожье-1 — Солотвино-1 — задержка 2 часа 5 минут, прогноз прибытия — 19:35.

№257/258 Черкассы — Ясиня — задержка 1 час 51 минута, прогноз прибытия — 14:44.

№129/130 Полтава-Юг. — Мукачево — задержка 1 час 51 минута, прогноз прибытия — 14:01.

№131/132 Кременчуг-Пасс. — Мукачево — задержка 1 час 51 минута, прогноз прибытия — 14:01.

№259/260 Черкассы — Чоп — задержка 1 час 46 минут, прогноз прибытия — 14:37.

№79/80 Днепр-Главный — Львов — задержка 1 час 46 минут, прогноз прибытия — 15:21.

№¾ Ужгород — Днепр-Главный — задержка 1 час 43 минуты, прогноз прибытия — 13:59.

№31/32 Перемышль Главный — Запорожье-1 — задержка 1 час 43 минуты, прогноз прибытия — 17:23.

№93/94 Харьков-Пасс. — Хелм — задержка 1 час 30 минут, прогноз прибытия — 13:17.

№705/706 Перемышль Главный — Киев-Пасс. — задержка 1 час 21 минута, прогноз прибытия — 18:56.

№43/44 Ивано-Франковск — Днепр-Главный — задержка 1 час 18 минут, прогноз прибытия — 15:17.

№69/70 Кременчуг-Пасс. — Перемышль Главный — задержка 56 минут, прогноз прибытия — 13:16.

№35/70 Одесса-Главная — Перемышль Главный — задержка 56 минут, прогноз прибытия — 13:16.

№½ Рахов — Харьков-Пасс. — задержка 53 минуты, прогноз прибытия — 12:39.

Напомним, утром 9 сентября российский дрон ударил по поезду Харьков — Изюм на железнодорожной станции вблизи села Искра на Харьковщине. Возник пожар. В результате вражеской атаки семь человек — работники железной дороги и пассажиры — получили осколочные ранения.

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