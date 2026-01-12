По 13 тыс. евро с носа: на границе задержали фуру с алкоголем и "сюрпризом" (фото)

Незаконное пересечение границы

На Буковине правоохранители ликвидировали масштабный канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Семеро мужчин пытались выехать из Украины, прячась в грузовике с алкогольной продукцией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Попытку незаконного пересечения разоблачили в пункте пропуска «Мамалыга».

Семеро мужчин прятались в фуре с алкоголем

Сотрудники Государственной пограничной службы после получения оперативной информации остановили для проверки фуру марки «ДАФ».

В пункте пропуска Мамалыга разоблачили иностранца, который перевозил людей в грузовике. В кабине нашли пачки наличных

Согласно документам, транспортное средство направлялось в Молдову с партией алкоголя.

Организатор заработал тысячи евро

Однако в ходе углубленного осмотра среди поддонов с товаром пограничники обнаружили «дополнительный груз» — семерых мужчин призывного возраста.

Следствие установило, что организатором схемы выступил водитель-иностранец. За безопасную (как он обещал) перевозку через границу каждый «пассажир» должен был уплатить от 6 до 13 тыс. евро.

Пятеро мужчин начали свой путь из Киева, еще двоих водитель забрал по дороге — в Хмельницком и Хотине.

Во время обыска кабины грузовика правоохранители изъяли 34 тысячи евро наличными.

Как сообщили в ГПСУ, водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже готовят подозрение по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает суровое наказание, включая лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно о мужчине, который получил повестку и более двух лет скрывался от мобилизации. Житель Харькова прошел ВВК, получил боевую повестку, однако в пункт сбора ТЦК он не прибыл, уклонившись от прохождения военной службы.