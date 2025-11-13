«По 20 часов без света»: экс-министр Плачков предупредил об угрозе тотального блэкаута

Блэкаут / © ТСН.ua

Есть угроза тотального блэкаута, когда погаснет вся Украина.

Об этом заявил эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в эфире Вечер.LIVE.

Плачков подчеркнул, что энергетика должна быть деполитизирована и срочно подчинена специалистам, а не политическим интересам.

«Вы согласны, чтобы у вас 20 часов не было электроэнергии, а только четыре была? […] Все, занимайтесь энергетикой, обеспечивайте тепло и свет для граждан Украины, а там они разберутся», — сказал эксминистр топлива и энергетики.

Напомним, в свою очередь, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, ситуация со светом в Украине может улучшиться. Так, при отсутствии обстрелов и стабильной погоды продолжительность отключений света может уменьшиться уже через две недели. Тогда Украина постепенно перейдет от аварийных к стабилизационным графикам отключений (4-6 часов в сутки). Это положительный сценарий.

Если Россия продолжит массированные атаки на энергетику, отработает негативный сценарий. Усугубить ситуацию может также похолодание. Так что периоды без света могут возрасти до 12 часов по меньшей мере, а иногда — до 20 часов в сутки.