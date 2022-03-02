По $300 за каждого: мэр Чернигова заплатил обещанные деньги за пойманных российских оккупантов: фото

По $300 за каждого: мэр Чернигова заплатил обещанные деньги за пойманных российских оккупантов: фото

Местные получили вознаграждение за пойманных врагов.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заплатил обещанные деньги за пойманных российских оккупантов.

Об этом сегодня, 2 марта, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Мэр выплатил по 300 долларов за каждого пленного российского военного.

Напомним, ранее мэр Чернигова пообещал жителям лично от себя вознаграждение за уничтожение техники и военных российских оккупантов, пришедших на украинскую землю.

"Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого", — заявил мэр.

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