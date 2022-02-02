По 5 рулонов на ребенка: на Винничине в детском саду просят "скинуться" туалетной бумагой (фото)

По 5 рулонов на ребенка: на Винничине в детском саду просят "скинуться" туалетной бумагой (фото)

В дошкольном учреждении утверждают, что на эти нужды не выделяют деньги.

В Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по пять рулонов туалетной бумаги на ребенка.

Об этом написала мама в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Воспитательница в садике утверждает, что приобретение бумаги государственными средствами не предусматривается. Мама показала соответствующий скриншот переписки с родительского чата.

"...на сегодняшний день в учреждении заканчивается туалетная бумага и приобретение ее государственными средствами не предусматривается. Поэтому, посоветовавшись с родительским комитетом группы, решили, что на каждого ребенка необходимо принести 5 рулонов бумаги обычной (не белой), чего должно хватить до лета", – говорится в чате.

Мама добавила, что также общалась по этому поводу с заведующей садиком. По ее словам, деньги на такие нужды заведения не выделяют из бюджета.

"Вообще-то должны быть обеспечены за государственные средства. И это нонсенс, что по 5 рулонов на ребенка",

"5 рулонов к лету какого года хватит? Мы также приносили, один рулон в начале учебного года. Или они еще решили себя обеспечить?"

"Интересно, и как это считали, что именно 5 рулонов? Почему не 3 или не 6?"

"1 рулон ребенку и по 2 каждому воспитателю на дом", — возмутились родители в комментариях.

Отметим, что за финансирование дошкольных учреждений отвечают местные отделы образования. Юристы говорят: если у них средств не хватает, это не повод требовать деньги у родителей.

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