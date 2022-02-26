По Чернигову и области могут нанести ракетные удары: стоит провести ночь в укрытии

По Чернигову и области могут нанести ракетные удары: стоит провести ночь в укрытии

Областные власти предупредили жителей Чернигова и области о возможных ночных ракетных ударах, а также призвали провести эту ночь в укрытии.

Об этом сообщили в Черниговской ОГА.

"Черниговцы! Ночью возможны массированные ракетные удары. В частности, по Чернигову и другим городам области. От безнадежности враг использует все, что у него есть, и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии", – говорится в сообщении.