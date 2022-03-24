"По Чернигову мразота била всю ночь": оккупанты обстреляли город из авиации и артиллерии

"По Чернигову мразота била всю ночь": оккупанты обстреляли город из авиации и артиллерии

Всю ночь жители города провели под обстрелами русскими оккупационными войсками.

Ночь в Чернигове прошла неспокойно. Российские военные нанесли удары по городу из артиллерии и авиации.

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О ситуации в городе и области по состоянию на утро 24 марта сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем видеообращении.

"По области в целом ситуация контролируемая там, где может быть контролируемая; и непонятна там, где сейчас нет доступа. По Чернигову моск*льская мразота била всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушимый", — сказал Чаус.

Также глава области напомнил, что сегодня, в частности, на Черниговщине, месяц войны и восемь лет войны в Украине.

"Те 72 часа, которые отводил больной извращенный путин на захват Чернигова, уже превратились в месячный ад для российско-фашистских захватчиков, пришедших в нашу область", — отметил он.

По данным ГСЧС области, за прошедшие сутки на Черниговщине в результате обстрелов произошло 11 пожаров, в том числе 3 – на складах, 5 – в жилом секторе, 1 – на транспорте, 2 – в гаражах. Погибли 2 человека, 1 травмировался.



Напомним, накануне, 23 марта, в Чернигове российские войска обстреляли одно из пищевых предприятий и снаряд повредил магистральный аммиакопровод. В результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. К счастью, жертв и пострадавших нет, а концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы.

Как уже известно, из-за постоянных обстрелов российскими военными, город остался без электроэнергии, тепло- и водоснабжения, газоснабжение есть частично. Из-за этого с 24 марта в Чернигове вводят ограничения при разливке пресной воды.

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