По "делу Коломойского" прошли сроки досудебного расследования: противоречивые решения судей ВАКС — журналист

По делу, в котором фигурируют экс-конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк" Игорь Коломойский и еще 5 человек, судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) принимают противоречивые решения. В частности, судья Олег Ткаченко считает, что по так называемому "делу Коломойского" истекли сроки досудебного расследования.

На это обратил внимание журналист Олег Новиков.

По его словам, на основании того, что "истекли сроки досудебного расследования" судья Ткаченко отпустил без меры пресечения экс-заместителя руководителя направления — директора департамента межбанковского диллинга "ПриватБанка" Ярослава Лугового, который фигурирует в этом деле.

Свое решение судья мотивировал тем, что в марте 2018 года вступили в законную силу так называемые “поправки Андрея Лозового". "Ими предполагалось, что по делам, открытым после введения поправок, расследование необходимо продолжать через следственных судей, а до поправок – постановлениями прокурора (заместителя генпрокурора)", — отметил журналист.

Поскольку дело, в котором Коломойскому сообщили о подозрении, было открыто в 2017 году, то есть до поправок, следствие по нему продолжали постановлениями генпрокуроров.

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“В этом же деле ранее уже сообщали о подозрении по другому эпизоду – растрата 8,4 млрд грн ПриватБанка экс-председателем правления учреждения Александром Дубилетом и другими. Затем по ним материалы выделили в новое производство, а старое дело оставили без подозреваемых по другим фактам. И вот по одному из таких фактов сообщили о подозрении уже Коломойскому, Дубилету и другим. Однако, по мнению судьи Ткаченко, по делу уже истекли сроки расследования, потому что о подозрении в нем уже сообщали и сроки продолжали исчисляться”, — пишет Олег Новиков.

Между тем, утверждает журналист, следственная судья Высшего антикоррупционного суда Лариса Задорожная по тому же делу применила меру пресечения в размере 1,61 млн грн залога в отношении другой подозреваемой — бывшей начальницы департамента межбанковских операций "ПриватБанка" Надежды Конопкиной.

"Она также обязана сдать загранпаспорта, не общаться с Коломойским, другими подозреваемыми, свидетелями и выполнять другие обязательства", — сообщил Олег Новиков, отметив, что в связи с такими противоречивыми решениями интересно будет наблюдать за тем, какие меры пресечения будут приняты к другим подозреваемым.

Напомним, Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка". Бизнесмена подозревают в незаконном завладении денежными средствами.

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