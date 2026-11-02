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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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По делу о событии в Петропавловской Борщаговке появились новые детали: Выговский сделал заявление

МВД проверяет обстоятельства случившегося с нацгвардейцами в Петропавловской Борщаговке.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
1 комментарий
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Иван Выговский

Иван Выговский / © Национальная полиция Украины

В Петропавловской Борщаговке на Киевщине начали служебную проверку в здании с нацгвардейцами, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и проверить условия пребывания бойцов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

По словам Министра, в течение дня о ситуации ему регулярно докладывают руководители Нацгвардии, Нацполиции и корпуса «Азов». А чтобы узнать все детали, на место происшествия лично прибыл командующий НГУ Александр Пивненко вместе с заместителями.

«Еще днем поручил начать служебное расследование, в рамках которого будет проверена вся информация, в частности, об условиях пребывания военных», — отметил Иван Выговский.

Он добавил, что находившимся в помещении родным нацгвардейцев предоставили возможность пообщаться с военнослужащими. Также в здание пригласили медицинских работников и нескольких представителей общественности.

На месте событий уже работают сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса военного омбудсмана, а командование НГУ оказывает следствию полное содействие.

«Национальная гвардия Украины — одна из ключевых составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Призываем граждан воздержаться от распространения ложной информации и совершения неправомерных действий», — отметил Иван Выговский.

Скандал в Петропавловской Борщаговке: последние новости

Напомним, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошел конфликт с участием частной «скорой», полиции и Нацгвардии. Сначала медиков не пускали к пациенту, но впоследствии врач пропустили внутрь. В это время под домом собрались местные жители, пытавшиеся открыть ворота.

Также одна из женщин рассказала о своем травмированном знакомом, который находился в подвале 37 дней.

Кроме этого, один из мужчин, которых содержали в частном доме в Петропавловской Борщаговке Киевской области, прислал родным видеообращение об ухудшении самочувствия.

Также военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что приступили к официальному выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих.

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Комментарии (1)
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gni7983
23:04, 2026.11.02
Замнут дело! А вы как купленные это все подмажите! Молодцы! Ненавижу Thc
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