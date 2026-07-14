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В деле об убийстве братьев Мосейчук появился новый поворот: Лучанов в суде сделал неожиданное заявление
Лучанов не согласен с объявленным ему подозрением, но согласен на ходатайство прокуроров о содержании под стражей на 60 суток.
Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, подозреваемый в убийстве родных братьев Мосейчук с Киевщины, не признает своей вины. В суде он заявил, что не отдавал приказа похищать и убивать гражданских, потому что на момент преступления находился в отпуске.
Об этом экс-комбриг сказал во время заседания суда по избранию ему меры пресечения во вторник, 14 июля, передает корреспондент ТСН.
Лучанов не соглашается с объявленным ему подозрением, но согласен на ходатайство прокуроров о содержании под стражей на 60 суток. Также он заявил, что готов сотрудничать со следствием.
«С подозрением я не согласен, но я готов сотрудничать со следователями. Если у них есть риск и они считают, что я сбегу, я согласен на их ходатайство о мере пресечения на то время, пока мы будем выяснять те факты, которые в большинстве не являются действительными, которые они собрали. Я готов сотрудничать, находясь под арестом 60 суток», — заявил он.
Также военный добавил: «Также, с вашего разрешения, хочу отметить, что ни одного предложения нет о том, что я находился в отпуске и теоретически, согласно уставу, не мог никому давать указания».
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ЭКСКОМБРИГ 155-й БРИГАДЫ. Лучанов НА СУДЕ — ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!
Убийство братьев Мосейчук с Киевщины — последние новости
Напомним, 14 июля в суде Киева экс-комбригу 155-й ОМБр Станиславу Лучанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права на залог.
Бывший комбриг 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Лучанов и группа его подчиненных подозреваются в похищении и убийстве двоих гражданских братьев из Киевской области — Максима и Романа Мосейчук.
Во время суда прокурор рассказал подробности жуткого убийства. По его словам, одному из потерпевших стреляли в ногу, после чего обоим братьям завязали глаза перед похищением. Потом вывезли в Полтавскую область, где расстреляли их на полигоне бригады. По версии следствия, мотивом к преступлению мог быть бытовой конфликт между братьями и женой Лучанова.