По делу убийства Березовской всплыли новые детали: журналисты "Схем" назвали имена подозреваемых

Подозреваемый (иллюстративный фото)

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Журналисты-расследователи установили детали о двух мужчинах, задержанных по подозрению в убийстве Анастасии Березовской под Киевом. Самую убитую женщину ранее разыскивал Интерпол из-за покушения на украинского подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы» (Радио Свобода).

Кем являются подозреваеме в деле об убийстве Березовской

По данным Офиса генпрокурора, Березовская вернулась в Украину 1 июля, а уже через несколько дней ее тело с огнестрельными ранениями обнаружили закопанным в Киевской области. 7 июля правоохранители объявили подозрение двум задержанным. Следствие считает их причастными и к покушению в Монако, поскольку мужчины не раз переводили средства на счета убитой.

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Как выяснили журналисты, одним из подозреваемых является 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. По данным расследования, у него есть юридическое образование, а с 2022 года, вероятно, служил в учебно-тренировочном центре Сил специальных операций ВСУ. В настоящее время официальное следствие называет его действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины заинтересовано в полном расследовании и оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам. Следствие продолжается при личном содействии начальника ГУР МО Украины Олега Иващенко», — отметили в управлении.

Брат Владислава Реута и отец отказались комментировать ситуацию журналистам. Вторым подозреваемым, по данным источников «Схем», является 49-летний уроженец Умани. Редакция его не называет до обнародования имени официальным следствием. До 2020 он работал в уголовном розыске полиции Киевской области, а также мог быть бойцом «Правого сектора».

Пока источники указывают, что он может быть действующим или бывшим сотрудником СБУ. Журналисты направили официальные запросы в ГУР и СБУ для подтверждения должностей обоих подозреваемых.

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Что касается самой погибшей, расследователи установили, что 39-летняя Анастасия Березовская была родом из Житомира. До полномасштабной войны она, вероятно, занималась разведением собак, а после 2022 выехала в Германию. Именно во Франкфурте немецкая полиция впоследствии провела обыски в ее квартире и изъяла автомобиль из-за взрыва в Монако.

Убийство Анастасии Березовской — последние новости

Напомним, под Киевом нашли тело 39-летней украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в Монако в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. СБУ подтвердила, что погибшую обнаружили в Макаровском районе Киевской области.

Следствие выяснило, что в Украине она общалась с родными и двумя мужчинами: бывшим милиционером и нынешним работником разведки Минобороны.

Полиция уже провела обыски и проверки. Оба мужчины объявили подозрение в умышленном убийстве, которое они совершили вместе по заговору.

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