По дороге на Кинбурнскую косу на мини взорвался автомобиль: погибли два человека

На деоккупированных территориях уже продолжаются разногласия. Впрочем, на до сих пор захваченных территориях людей подстерегают опасности. Так, 15 августа в оккупированной Херсонской области на мине подорвался автомобиль.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, несчастный случай произошел по дороге на Кинбурнскую косу. В результате погибли два человека: водитель авто и учительница начальных классов Геройского лицея. Кроме того, один мужчина получил травмы и ожоги тела.

Как сообщалось, на море сохраняется высокая минная опасность из-за шторма. Военные призывают граждан не игнорировать вопрос минной безопасности в море, потому что из-за шторма мины смещаются.

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