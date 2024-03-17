По этой дороге ездят оккупанты: в Макеевке партизаны подняли украинский флаг

Движение сопротивления на оккупированных территориях не прекращает свою деятельность.

Партизаны движения "Жовта стрічка" подняли флаг Украины у микрорайона "Солнечный" во временно оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом сообщило движение "Жовта стрічка".

"Более месяца назад активисты движения "Жовта стрічка" подняли флаг Украины в Макеевке. Оккупанты это увидели и вывесили свою трехцветную тряпку, но пробыла она там недолго", — говорится в сообщении партизанского движения.

Партизаны подготовили новый флаг, который теперь развевается возле микрорайона "Солнечный".

"Он возвышается над дорогой, по которой каждый день проезжают тысячи оккупантов. Никакие фейковые выборы и псевдореферендумы россиян не изменят того, что Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево — это все Украина!" – добавляют партизаны.

Ранее сообщалось, что в Крыму взвился в украинский флаг.

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