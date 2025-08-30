По-европейски или по отчеству: в Сети разгорелась дискуссия, как обращаться к учителям

Фото иллюстративное / © Unsplash

В украинских школах в последнее время участились разговоры о традиционных формах обращения к учителям.

Все больше в обществе обсуждают вопросы стоит ли отказываться от использования формы «по отчеству» и брать пример с Европы.

Что говорят о нетрадиционной форме обращения в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Дискуссия в соцсетях

В соцсети Threads развернулась любопытная дискуссия. Один из учителей, а именно Андрей Уткин, дал толчок к обсуждению, поделившись собственным опытом, как обращаются к педагогам в школе, где он работает.

«В государственных школах, иногда в частных, к учителям традиционно обращаются «Андрей Алексеевич». И как только в «державке» я превратился в Алексеевича, сразу стали расти МСВ, пузо, а впоследствии и борода выросла и сединой сразу покрылась. Но насколько мой мир перевернулся, когда в частной школе ученики ко мне стали обращаться: «Господин Андрей» (или просто Андрей). И хоть пузо и бородач на месте, а вдобавок еще и лысина, душой я помолодел. Для меня такое обращение гораздо приятнее. Это же норм?» — написал Андрей.

Под сообщением Андрея, другие педагоги начали рассказывать о своем опыте. Большинство пользователей пришли к согласию о том, что форма обращения может влиять на атмосферу в учебном заведении.

«Проходила государственную практику в детсаду. Маленьким детям называть взрослых по имени и отчеству не все было из легких задач — что-то подобно скороговорке получалось. Ко мне подошел мальчик договариваться: — А давай, когда ты будешь одна из взрослых, ты будешь просто Эдит. А когда еще будут взрослые, ты будешь Эдита Николаевна. Хорошо», — написала воспитательница Эдита.

Учительница Валентина заметила, что ей нравится, когда к ней обращаются «госпожа Валентина».

«Меня ученики называют пани Валентина — мне нравится) Я вот что подумала: имею сына, сейчас его называю Андрюша (кто называет малого Андрюшей или Андреем то исправляю). Это же он вырастет и станет господином Андреем! Кайф))))», — отметила пользователь соцсети.

Обращаться по отчеству к учителю считают русской традицией

Неформальная практика предлагать отказаться от обращений с использованием отчества не нова, пишет BBC.

Причины разные: кто-то считает, что это российская традиция, и отмечают, что следует удалиться от страны-агрессора и быть ближе к европейским языковым нормам, а кто-то чувствует себя неловко при таком обращении.

Кроме того, некоторые люди считают, что упоминание отца в имени не всегда психологически или морально приемлемо, ведь не все родители достойны такого упоминания, поэтому имена отчества могут нести дополнительную негативную нагрузку.

Исторически, отчества не были присущи древнеукраинской культуре, хотя и возникли после крещения Руси в 988 году. Как отмечают украинские исследователи, после распада Киевской Руси украинские земли постоянно меняли властителей, и каждое новое государство приносило свои порядки и традиции. В частности, в России, под властью которой часть Украины жила несколько веков, крестьянам запрещали иметь отческие имена.

«Когда Хмельницкий писал письма московскому царю, их часто исправляли, потому что форму отчества можно было использовать только по разрешению царя», — отметил в комментарии ВВС Александр Скопненко, кандидат филологических наук из Института языкознания Александра Потебни.

Не была распространена такая практика и в Польше, поэтому украинцы к началу ХХ века у украинцев были только фамилии, а не отчество.

Известный языковед Иван Огиенко, живший за границей с 1944 года, стремился прекратить интеллектуальные дискуссии о происхождении отческих имен. В 1958 году он утверждал, что мнение о «московском влиянии» на отчество исторически ошибочно.

Огиенко подчеркивал, что это давняя украинская традиция, которая существует уже более тысячи лет и отражена в предшествовавших московскому влиянию летописях.

Как обращаются к учителям за границей

В Украине принято обращаться к педагогам, используя имя и отчество. Такое обращение показывает уважение учащихся к своим учителям.

В ведущих университетах и некоторых школах все чаще советуют обращаться к учителям и другим взрослым на «господин» или «госпожа» вместо отчества. Эта форма более современная и придает непринужденность и партнерский тон при общении.

В других странах мира, как пишет к учителю, обращаются по-разному:

в Германии обращаются на «вы»;

во Франции обращаются «мадам» или «месье». Разрешено также обращение и на «ты», но чаще слышно на «вы»;

В Японии на учителя говорят смыслы;

В Израиле не обращаются на имя к учителям, говорят же «учитель математики» или «учительница информатики»;

в Турции принято обращаться «Мой учитель/Моя учительница», имя употреблять нельзя. Однако в университетах можно называть преподавателей по имени;

в Нидерландах, ученик обращается к учителю «ты», воспринимая его как хорошего товарища.

В США правила обращения к учителям разнятся в зависимости от штата. Например, в Сан-Франциско ученики могут называть педагогов по имени, тогда как в Нью-Йорке обязательно использование «мистер», «мисс» или «миссис» с фамилией. К преподавателям высшего уровня следует обращаться, используя их регалии, например «профессор».

В Англии действуют схожие правила обращения, однако с одним важным отличием: для женщин преподавателей разрешена только форма «миссис».

Обращение отчества влияет на отношения людей

Обращение на имя отчества влияет на отношения между людьми, ведь это формирует определенную дистанцию во время общения. Такое обращение традиционно создает официальную, иногда дистанцированную атмосферу, подчеркивая уважение и статус собеседника. В то же время это может ощущаться как барьер в близости в общении, особенно если обращение употребляют в неформальных контекстах.

В то же время при переходе от обращений с отчеством к обращениям на имя может возникнуть впечатление меньшей формальности и большей близости, что не всегда воспринимается положительно, особенно старшими поколениями.

По мнению исследователей, если работники, учителя или воспитатели начинают обращаться друг к другу или к детям только по имени, это может привести к нарушению традиционных норм коммуникации. В то же время, такое обращение может создать непринужденную и дружелюбную атмосферу для собеседника.

С другого ракурса, для некоторых людей обращение отчества является частью их идентичности и уважения, а для других источником негативных эмоций, особенно если отчество ассоциируется с неприятием или травмами в семье.

