По факту подделки COVID-сертификатов полиция возбудила почти 800 дел

По факту подделки COVID-сертификатов полиция возбудила почти 800 дел

Чтобы избежать проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.

В Украине уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов .В МВД призвали сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации на горячую линию киберполиции.

Об этом сообщает глава МВД Денис Монастырский в пятницу, 22 октября.

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"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. Между тем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции", — сказал Монастырский.

К слову, во избежание проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет лишения свободы.

поддельной документации правонарушителям В то же время за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.

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