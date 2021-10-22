По факту подделки COVID-сертификатов полиция возбудила почти 800 дел

Чтобы избежать проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.
В Украине уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID-сертификатов .В МВД призвали сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации на горячую линию киберполиции.
Об этом сообщает глава МВД Денис Монастырский в пятницу, 22 октября.
"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. Между тем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции", — сказал Монастырский.
К слову, во избежание проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч гривен до пяти лет лишения свободы.
- В то же время за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрено наказание — от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до двух лет.
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