"По глупости командования потеряли одну БТГ, а может и две" — в NYT назвали крахом армии РФ бой под Белогоровкой

"По глупости командования потеряли одну БТГ, а может и две" — в NYT назвали крахом армии РФ бой под Белогоровкой

Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли более 400 солдат и 80 единиц техники.

ВСУ наголову разбили оккупантов, установивших понтонную переправу и пытавшихся форсировать реку Северский Донец. Уничтожение целого российского батальона, когда он пытался пересечь реку, является одним из самых смертоносных в войне России против Украины. По оценкам, основанным на доказательствах, более 400 русских солдат были убиты или ранены.

В издании The New York Times подобные потери россиян назвали катастрофой.

"По мере того, как масштабы случившегося становятся все более четкими, катастрофа, похоже, прорывается через жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь. Пожалуй, наиболее впечатляющим является то, что провал российской битвы резонирует с словами пророссийских военных блогеров — некоторые из которых являются военными на передовой — которые достоверно публикуют в социальной сети Telegram заявления о российском успехе и украинской трусости", — сообщает издание.

В Институте изучения войны в США такие действия российских блоггеров считают, что "могут разжечь в России растущие сомнения в перспективах России в этой войне и компетентности российского военного руководства".

Как сообщалось, 11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец возле Белогоровки, что на востоке Луганщины, для оцепления украинских войск вблизи Рубежного.

Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько русских понтонных мостов и уничтожила плотное сосредоточение русских войск и техники вокруг реки.

Институт изучения войны, ссылаясь на анализ, основанный на общедоступных снимках, указал, что могло быть до 485 убитых или раненых русских солдат и уничтожено более 80 единиц техники.

Поскольку новости о потерях на переправе в Белогоровке начали распространяться, некоторые российские блоггеры, похоже, не удержались в критике, по их мнению, некомпетентного руководства.

"Я долго молчал. Последней каплей, которая переполнила мое терпение, стали события вокруг Белогоровки, где из-за глупости — подчеркиваю, из-за глупости российского командования — сожгли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, возможно, две", — сказал в видео, опубликованном в прошлую пятницу Юрий Подоляка, военный блоггер с 2,1 миллионом подписчиков в Telegram, отметив, что до сих пор избегал критики российских военных.

Господин Подоляка высмеял позицию Кремля о том, что война идет "по плану". В пятиминутном видео он сказал своим зрителям, что на самом деле российской армии катастрофически не хватает функциональных беспилотных дронов, оборудования для ночного видения и другого комплекта.

"Да, я понимаю, что на войне не может быть проблем. Но когда три месяца продолжаются одни и те же проблемы, и, кажется, ничего не меняется, то у меня лично и фактически у миллионов граждан Российской Федерации начинают возникать вопросы к этим руководителям. военной операции", – сказал он.

Другой популярный блогер, называющий Starshe Eddy в Telegram, написал, что тот факт, что командиры оставили такую часть своих сил открытыми, является "не идиотизмом, а прямым саботажем".

"На земле Россия "потеряла импульс" в своей кампании по захвату восточного региона Украины на Донбассе, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В ведомстве заявили, что Москва теперь, вероятно, понесла потери в треть сухопутных боевых сил, которые она привела в феврале ", – сказал он.

Еще один блогер, Владлен Татарский, сообщил, что наступление России на востоке продвигается медленно не только из-за отсутствия разведывательных беспилотников, но и "этих генералов" и их тактики.

"Пока мы не получим фамилию военного гения, который сосредоточил БТГ у реки и он не ответит за это публично, у нас не будет никаких военных реформ", — считает Татарский.

Западные военные аналитики также изучали фотографии из Белогоровки и утверждают, что попытка переправы продемонстрировала ошеломительную нехватку тактического смысла. Они предположили, что российские командиры, отчаянно стремясь добиться прогресса, ускорили операцию. Некоторые также предполагали, что это было отражением беспорядков в российских рядах.

Если подсчеты о том, что сотни солдат погибли или получили ранения, окажутся точными, это будет одним из самых смертоносных известных сражений в этой войне.

Напомним, что ВСУ показали, как в очередной раз уничтожили понтонные переправы оккупантов в Белогоровке.

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