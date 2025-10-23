По графику свет есть, но фактически его нет: почему такое случается объяснил эксперт

Отключение света / © Associated Press

Возвращение графиков отключения электроэнергии во многих регионах Украины приводит к ситуациям, когда свет исчезает, хотя согласно мобильному приложению он должен быть.

Эксперт по энергетике, профессор Киево-Могилянской школы управления Геннадий Рябцев в интервью Hromadske объяснил, почему так происходит.

По его словам, энергетики работают в четырех разных режимах. Графики стабилизационных отключений (периоды, когда свет по расписанию) могут быть отменены другими, более критическими режимами.

Три режима отключений, отменяющих график:

Графики стабилизационных отключений (ГБО): действуют, когда энергетики работают над ремонтом и восстановлением мощностей. Это отключение по расписанию. Графики аварийных отключений (ГАО): вводятся, когда графики стабилизационных отключений не действуют. Это случается, если возникает проблема с резервными линиями, привлекаемыми во время ГБО. К примеру, если основная линия вышла из строя, а резервная линия, не рассчитанная на такую мощность, тоже не выдержала. Экстренные или превентивные отключения (ЭАВ): применяются непосредственно перед атакой или во время нее. Их цель — обесточить объекты, которые, вероятно, являются целями обстрелов. Это делается во избежание эффекта домино и не вывести из строя все объекты в местности, на которую направлена вражеская атака.

Итак, когда света нет в «белое» время по графику, вероятнее всего, сработал один из двух критических режимов — аварийный или экстренный.

Напомним, Киев и Днепропетровская область обновили стабилизационные графики отключения света на 23 октября.

Российские удары по украинской энергетической системе, которые продолжаются с 2022 года и были возобновлены комбинированной атакой в ночь на 22 октября, имеют более глубокую цель, чем просто вызвать блекаут.