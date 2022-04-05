"По Харькову будут бить, но я очень сомневаюсь, что та сборная солянка способна взять город" — Арестович

"По Харькову будут бить, но я очень сомневаюсь, что та сборная солянка способна взять город" — Арестович

Впрочем, обстрелы города оккупантами будут продолжаться, поэтому местным следует решить, эвакуироваться ли из Харькова.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил сомнение в том, что российские военные могут захватить Харьков, однако добавил, что враг будет продолжать обстреливать город.

Об этом он заявил сегодня, 5 апреля, в эфире Национального телемарафона.

"Что касается Харькова — намерение врага не означает возможности взять город. То есть та группировка, которая сначала пыталась взять Харьков — она была элитной и сейчас она похоронена, практически под Харьковом", — сказал Арестович.

Он также выразил сомнение, что следующей группировке оккупантов удастся захватить Харьков. В то же время, попытки враг не покидает и будет продолжать обстреливать город.

"Я очень сомневаюсь, что та сборная солянка, которую они сейчас собирают со всей России, или путем перекидывания с Киевщины, — она способна взять Харьков. Единственное, что могу сказать: по Харькову били и будут бить еще долго, как и по всей Украине. Просто в Харьков еще артиллерия достает. Соответственно каждый гражданин должен лично принимать решение, оставаться ли в Харькове или нет, или спрашивать местную военную администрацию, какое решение будут принимать в отношении эвакуации населения", — сказал он.

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