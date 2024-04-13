По Израилю "прилетело" десятки ракет: какой ответ готовят США и почему это выгодно РФ

Вечером 12 апреля ливанская Хезболла, которую считают марионеткой Ирана, нанесла массированный удар по северу Израиля. В ход пошло около 50 ракет. В США же бьют тревогу и направляют дополнительные силы на Ближний Восток в ожидании полномасштабной атаки Ирана.

Чем били по Израилю, как это связано с Россией, как может повлиять на Украину, какой ответ готовят Соединенные Штаты и не стоим ли мы на пороге ядерного конфликта – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

"Это только начало"

Как сообщили в Армии обороны Израиля, ракетный удар нанесла Хезболла – ливанская шиитская военизированная организация, желающая уничтожить Израиль. Ее также связывают с Ираном и часто даже называют этакой прокси Тегерана в войне с Тель-Авивом. Хезболла ударила массированно, однако нельзя сказать, что мощно.

В организации также заявили, что избивали ракетами "Катюша" по позициям израильских артиллеристов. Да-да, теми же, которые были на вооружении в Красной армии во времена Второй мировой. В ЦАХАЛ говорят, что на них летело более четырех десятков ракет — почти все сбили, а несколько упали в пустыню.

Никаких сообщений о прилетах в результате первой атаки Хезболлы не было, пострадали, к счастью, не зафиксировали.

"Но это только начало", — заявили в США.

В Вашингтоне уверены почти на 100%, что в течение следующих 2 суток по Израилю нанесет удар Иран. Как 12 апреля передавал американский телеканал CBS, со ссылкой на неназванных американских чиновников, Тегеран может пойти на знакомую всем украинцам тактику: как и Россия одномоментно выпустить по своему врагу 100 шахедов и десятки ракет. Такой масштабный удар может перегрузить израильское ПВО. Кстати, этого удара ожидали именно 12 апреля.

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Официальные лица сказали, что израильтянам будет сложно оградиться от нападения такого масштаба. И хотя они допускали вероятность того, что иранцы могут выбрать менее масштабную атаку во избежание резкой эскалации, их ответ, как полагают, будет неизбежен.

И это не единственное, что объединяет эти две войны. Несколько известных мировых авиаперевозчиков Люфтганза и Австрийские авиалинии временно прекращают летать в Иран, а некоторые европейские страны призвали своих граждан немедленно покинуть территорию страны. Среди них Германия, убежденная, что в случае войны, ее граждан в Иране могут захватить и держать в заложниках.

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Граждане Германии находятся под реальным риском быть арестованными, допрошенными и получить длительные сроки заключения. Люди с двойным гражданством Ирана и Германии находятся в зоне особого риска.

Реакция США

Отреагировали на обострение и в Соединенных Штатах Америки. Сразу после удара Хезболлы там решили перебросить подкрепление своим войскам на Ближнем Востоке, пишет агентство AFP. Как передает Times of Israel, в Красное море поближе к берегам Израиля подплыл и самый мощный козырь США — авианосец Дуайт Эйзенхауэр.

Медийщики предполагают, что в случае удара Ирана его самолеты прикроют небо Израиля. Вышел на публику с последним предупреждением и президент Байдена. Он уверен, что удар рано или поздно будет.

"Мы привержены защите Израиля. Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защитить Израиль, и Ирану ничего не удастся ", — сказал Байден.

Официальный Тегеран пока выдерживает некую паузу, затишье перед бурей, впрочем также призвал США не эскалировать. Если они будут помогать Израилю, Иран атакует ракетами базы американцев на Ближнем Востоке. Американская разведка уже фиксирует перемещение ракетных систем и пусковых для дронов по территории Ирана, ночью сообщили в CNN.

Несмотря на массированный удар и угрожающие прогнозы извне, 12 апреля прошло относительно тихо, пишут местные СМИ. Атака Хезболлы не стала новинкой ни для армии, ни для граждан Израиля, которые без страха и даже с интересом снимали ночное небо, мерцавшее от пусков ракет и работы ПВО.

Тем не менее другая марионетка Ирана террористическая группировка ХАМАС, которая в октябре 2023 вторглась в Израиль, выпустили в своих соцсетях вот такой плакат. На нем по-арабски написано " На пути к Аль Кудс" — это название Иерусалима на этом языке. Плакат быстро разлетелся по сети, тысячи пользователей комментируют пост. На этом фоне покинуть Израиль своих граждан призвали несколько арабских стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Издание Bloomberg написало, что атака Ирана может произойти уже в эти выходные — 13 или 14 апреля, то есть в течение следующих 48 часов. По информации источников, целями атаки станут не только военные объекты ЦАХАЛ, но и правительственные здания в Израиле. Так Иран хочет отомстить за убийство высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции или КСИР — это параллельное с вооруженными силами страны военизированное образование, которое должно "защищать достижения исламской революции в стране", но бережет там действующий режим.

Как пострадала мировая экономика

1 апреля Израиль внезапно нанес ракетный удар прямо по центру сирийской столицы Дамаска. Целью было консульство Ирана в городе, где в это время находилась высокопоставленная делегация бойцов и командиров КСИР. В Иране заявили, что под завалами погибли два дипломата, а также бригадный генерал сил "Кудс" — элитное подразделение разведки в системе Стражей революции, которое выполняет самые сложные задачи за пределами Ирана. Переводится он, кстати, как подразделение "Иерусалим".



Новое обострение на Ближнем Востоке уже отразилось на мировой экономике. Как пишет Bloomberg, в считанные дни резко подскочила цена на нефть до 92 долларов США за баррель. В последний раз она стоила так в октябре 2023 года, когда на Израиль ответил ХАМАС.

В этом году нефть подорожала примерно на 19%, поскольку конфликт на Ближнем Востоке поддерживает рынок, сформированный ограничениями предложения и большим, чем ожидалось, спросом.

При чем здесь РФ

Повышение мировых цен на нефть обычно играет на руку России. Однако эксперты отмечают, что рынок должен скоро стабилизироваться. В мире же обеспокоены несколько другим. Израиль, хоть и не официально, но все же ядерное государство. Свою ядерную программу у Ирана.

Доподлинно неизвестно, успели ли в Тегеране разработать ядерку или грязную бомбу, однако такую угрозу исключать нельзя. Мир буквально еще удобнее уселся на пороховую бочку. В США уже призывают Израиль быть сдержанным в случае удара Ирана и не отвечать зеркально, сначала не проинформировав и не согласовав действия с союзниками.

Напомним, вечером пятницы, 12 апреля, на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за десятков ракет, выпущенных с территории Ливана.

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