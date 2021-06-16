По колена в воде, а колеса под асфальтом: на затопленной улице в Хмельницком провалился грузовик

Пешеходам пришлось пересекать затопленную улицу по колена в воде.

Сегодня, 16 июня, примерно в 13:15 в микрорайоне Раково в Хмельницком затипило дорогу, хотя дожди в городе выпали еще вчера. На подтопленной улице Черновола, покрытой водой рыжего цвета, под асфальт провалился грузовик.

Соответствующее видео появилось на странице "Хмельницкий Live" в Instagram.

Некоторым пешеходам пришлось пересекали дорогу по колена в воде.

Как пишет "Подолье News", причиной потопа стала вода, что разлилась из-под канализационного люка, примерно в 12:45. О проблеме узнали патрульные и сообщили соответствующие службы, которые должны ее устранить.

На месте происшествия патрульные следят за безопасностью дорожного движения.

Напомним, в среду, 15 июня, Днепр накрыла непогода. Буквально за час дождь затопил центральные улицы, повалил деревья и смыл асфальт.

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