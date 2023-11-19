По Крыму нанесла разрушительный удар непогода: затопленные дороги, поваленные деревья, отсутствует свет (фото и видео)

В воскресенье, 19 ноября, в разных районах на юге временно оккупированного Крыма фиксируют последствия ураганного ветра и шторма.

Фото и видео стихии публикуют местные Telegram-каналы.

В результате проливных дождей разлились реки в Ялте, затопив подвалы домов. Кроме того, есть подтопление квартир в домах, где ветер повредил крыши.

В Гурзуфе автомобиль оказался в плену селевого потока.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Кроме того, в населенных пунктах Большой Ялты есть перебои с электроэнергией.

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Ураганный ветер в Феодосии свалил несколько деревьев. Одно из них упало на магазин, еще одно – на кафе. Инциденты произошли ночью, поэтому никто из людей не пострадал.

В Керчи ветер свалил около 20 деревьев, не обошлось без пострадавших — травмы получил ребенок. Огромный тополь упал на многоэтажку, разбил в квартирах окна и повредил вывески магазинов. Кроме того, другое дерево упало на газовую трубу и потянуло провода, от которых завалились два недавно установленные опоры линии электропередач.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Ураганным ветром вывернуло кровлю на одной из многоэтажек в городе, а также повреждены объекты "благоустройства" на Адмиралтейском проезде — ветер повалил четыре фонаря.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

Из-за размытой морем дороги примерно 40 домов в микрорайоне "Нижняя Героевка" отрезало от города, а дорога от городского пляжа в сторону частного сектора затоплена.

Несколько микрорайонов Керчи и большая часть города Саки обесточены из-за непогоды. Точных сроков восстановления электроснабжения российские оккупационные власти не называют из-за больших масштабов обрывов проводов и подтоплений подстанций.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

В Евпатории, кроме подтоплений, повалены деревья, дорожные знаки и также возникли проблемы с электричеством.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

В Черноморском районе оккупированного Крыма из-за непогоды отсутствует свет и водоснабжение.

В Новом Свете шторм разнес некоторые объекты на пляже.

В Геническом районе закрыта дорога по Арабатской стрелке из-за подтопления.

Последствия стихии в Крыму / Фото: из соцсетей

В Севастополе после по-российски спроектированной реконструкции Камышева шоссе вся вода с дороги после ливня теперь стекает в жилые дома.

Разрушительная стихия на южном побережье оккупированного Крыма

Напомним, погода в Украине в две последние недели ноября будет самой коварной. В частности, прогнозируется дождь и возможны осадки в виде мокрого снега.

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