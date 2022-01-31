"По кусочкам собрали бедренную кость": в Харькове прооперировали мальчика, потерявшего родителей в ДТП на окружной

"По кусочкам собрали бедренную кость": в Харькове прооперировали мальчика, потерявшего родителей в ДТП на окружной

Сейчас мальчик и сестричка чувствуют себя лучше.

В Харькове прооперирован 3-летний мальчик, который вместе с родителями и сестричкой попал в ДТП на окружной дороге.

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Об этом сообщает Depo.Харьков.

В Харькове врачи сделали очередную операцию 3-летнему мальчику, родители которого погибли в ДТП, а он с сестренкой получили травмы. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, врачи "по кусочкам собрали бедренную кость" мальчика, что позволило снять его с вытяжки.

"Он стал мобильным, его можно теперь переворачивать", – отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Мальчик, по ее данным, стал более активным, у него возобновилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он разговаривает, ест. Ребенок находится в стабильном состоянии.

Пострадавшая в ДТП на Окружной дороге трехлетняя девочка находится в городской больнице №17, ее состояние улучшилось.

Напомним, что в Харькове 3-летнюю Юлию Деревянко, которая вместе с братиком и родителями попала в смертельную аварию на окружной в Харькове, перевели в 17-ю горбольницу. Девочка находится в ортопедическом отделении.

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