По-летнему жарко, облачно, но сухо: какой будет погода в Украине 12 сентября

Погода еще радует украинцев летним теплом.
Погода в Украине сегодня, 12 сентября, будет преимущественно теплой и без осадков. В некоторых регионах прогнозируют до + 28° С.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
Дневная температура воздуха, по данным синоптиков, прогреется до отметок от + 23° С до + 28° С. Жарче всего будет на Юге и Востоке, однако прохладнее — на Западе.
На большинстве территории Украины в воскресенье, 12 сентября, осадков не предвидится. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.
В Киеве сегодня прогнозируется сухая и теплая погода. Максимально воздух прогреется до + 25 °С.
Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.
Также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021.
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