По Макарову российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары: видео

Мирного населения в поселке почти не осталось.

По Макарову в Киевской области российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Отмечается, что Макаров — поселок в 50 км от Киева, и в первые дни войны здесь была зафиксирована техника оккупанта, которая намеревалась прорваться в Киев.

"Сейчас государственный флаг Украины вернулся на местное админздание", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по Макарову российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары.

"Мирного населения в поселке почти не осталось! Несмотря на разрушение гражданской инфраструктуры, путинские войска до сих пор наносят ракетные удары по поселку!", — говорится в сообщении.

Макаров – поселок на расстоянии 50 км от сердца Украины – столицы. В первые дни войны была зафиксирована техника оккупанта, которая намеревалась прорваться в Киев. Государственный флаг Украины вернулся в местное админздание! По Макарову российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары. Мирного населения в селении почти не осталось! Несмотря на разрушение гражданской инфраструктуры, путинские войска по-прежнему наносят ракетные удары по поселку! Опубликовано Министерство обороны Украины Пятница, 25 марта 2022 г.

Ранее заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич заявил о том, что Макаров в Киевской области остается в "серой зоне". Грузевич уточнил, что поселок пока не контролируется никем. Через Макаров лежит основной логистический путь обеспечения врага.

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