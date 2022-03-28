По материнскому делу о военных преступлениях РФ уже более 200 подозреваемых — Генпрокуратура

Это те военные преступники высокого уровня: министры, члены их Совбеза, сенаторы — те, кто непосредственно участвовал.

По материнскому делу о военных преступлениях РФ уже более 200 подозреваемых.

Об этом на брифинге 28 марта сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"У нас есть большое материнское дело, которое касается вооруженной агрессии РФ. Я его на совещаниях называю "дело 24 февраля". И в этом деле у нас уже более 200 подозреваемых. Это как раз те военные преступники высокого уровня: министры, члены их Совбеза, сенаторы и так далее – те, кто непосредственно участвовал", — отметила она.

По словам генпрокурорf, в этом списке также и агенты пропаганды, которые своими действиями способствовали разжиганию войны и вражды.

"Поэтому, до кого дойдет прокурор Международного уголовного суда, мы увидим, но мы со своей стороны сделали все, что от нас зависит на сегодняшний момент. Они уже от нас являются подозреваемыми, мы уже получили решение украинских судов об аресте для меры пресечения в виде содержания под стражей, потому что очень серьезная статья, в которой мы их подозреваем. И, конечно, мы их разыскиваем", — добавила Венедиктова.

Напомним, генерал-лейтенант Ричард Даннат, возглавлявший Генеральный штаб Вооруженных сил Великобритании в 2006–2009 годах, а также советник премьера Дэвида Кэмерона заявил, что боевой план Владимира Путина в Украине был обречен на провал. "В случае вторжения России в Украину план был обречен еще до того, как достигнут первый контакт. Российские военные действия в Украине были плачевными — просто стыд для военной профессии”, — говорит генерал.

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