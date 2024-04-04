По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки окупантов на Харьков

49-летний мужчина в результате атаки на Харьков находится в тяжелом состоянии, другие пациенты — в среднем и легком состоянии.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших — медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

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" Очередной террор кафиров против мирного населения. Последствия нескольких волн ударов российских "Шахедов" по Харькову. Четыре человека погибли, по меньшей мере 10 — получили ранения. Повреждены многоэтажки и дома частного сектора", — добавил он, выложив в Сеть фото последствий атаки.

Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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