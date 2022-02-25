По меньшей мере 7 погибших и уничтожены дома: российские оккупанты не пускают Красный крест в Счастья (фото)

Ситуация в Счастье сложная.
Российские оккупанты не пускают Красный крест в город Счастье. По предварительным данным, в городе по меньшей мере семеро погибших, но Счастье остается украинским.
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
"В городе нет воды и электроснабжения. Жители не выходят из бомбоубежищ. Есть много человеческих жертв, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших. Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился неизвестно. Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию – самоубийство", — сообщил Гайдай.
Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации также добавил, что власть ищет международную организацию, которая бы согласилась на помощь по "коридору" под гумзнаменами.
"А пока российские изверги не пускают в город даже Красный крест, чтобы помочь населению", — говорится в сообщении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.