По меньшей мере 7 погибших и уничтожены дома: российские оккупанты не пускают Красный крест в Счастья (фото)

По меньшей мере 7 погибших и уничтожены дома: российские оккупанты не пускают Красный крест в Счастья (фото)

Ситуация в Счастье сложная.

Российские оккупанты не пускают Красный крест в город Счастье. По предварительным данным, в городе по меньшей мере семеро погибших, но Счастье остается украинским.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"В городе нет воды и электроснабжения. Жители не выходят из бомбоубежищ. Есть много человеческих жертв, по меньшей мере погибли семь человек. Много пострадавших. Куча жилых домов, которые сгорели, кто в них находился неизвестно. Эвакуация невозможна из-за постоянных обстрелов. Без гарантий безопасности проводить эвакуацию – самоубийство", — сообщил Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации также добавил, что власть ищет международную организацию, которая бы согласилась на помощь по "коридору" под гумзнаменами.

"А пока российские изверги не пускают в город даже Красный крест, чтобы помочь населению", — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Гайдай