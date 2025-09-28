По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по Запорожью: есть раненые

Атака на Запорожье / © Запорожская ОВА

В ночь на 28 сентября российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Запорожью . В результате атак повреждена автозаправочная станция и ее оборудование, а также один из частных домов.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате одного из ударов по частному сектору ранены. Люди получают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время двое мужчин обратились за помощью врачей - 21-го и 32-х лет.

На месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия обстрелов.