По меньшей мере четыре удара нанесли россияне по Запорожью: есть раненые
Вражеские обстрелы повредили автозаправку и частный дом.
В ночь на 28 сентября российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Запорожью . В результате атак повреждена автозаправочная станция и ее оборудование, а также один из частных домов.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате одного из ударов по частному сектору ранены. Люди получают необходимую медицинскую помощь. В настоящее время двое мужчин обратились за помощью врачей - 21-го и 32-х лет.
На месте работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию и ликвидируют последствия обстрелов.