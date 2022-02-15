По меньшей мере, пять страны перевозят своих дипломатов во Львов: кто переехал

По меньшей мере, пять страны перевозят своих дипломатов во Львов: кто переехал

Около львовских гостиниц десятки автомобилей с дипломатическими номерами.

По меньшей мере пять страны перевозят своих дипломатов из разных городов Украины во Львов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 февраля.

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Из столицы уже переехали представители посольства Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Нидерландов. С Днепра съехало консульство Германии. Возле гостиниц в центре сейчас десятки авто с дипломатическими номерами.

Тем временем из Украины начали уезжать иностранцы. Накануне во львовском аэропорту съемочная группа ТСН встретила возвращавшихся домой людей. Преимущественно из-за настояния родственников и рекомендации дипломатов на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. В то же время украинцы преимущественно вылетают на отдых. Есть и такие, кто возвращается домой из заработков.

Напомним, в СМИ появилась информация, что олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолетах. Так, только 13 февраля из Киева вылетели около 20 самолетов. В частности, в воскресенье улетели борта олигарха Рината Ахметова. Сам он, вероятно, покинул страну две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук улетел из Украины накануне.

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