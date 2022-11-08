"По нас шмаляли свои же": под Сватовым ВСУ разгромили подразделение оккупантов, а два десятка "мобиков" сдались в плен (видео)

В Луганской области 9-й полк ВС РФ получил на орехи от ВСУ.

В Луганской области 9-м полку ВС РФ изрядно досталось от ВСУ. Самые умные оккупанты сдались в плен.

Об этом событии сообщил в телеграм волонтер, нардеп, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

"На видео — 21 мобилизованный военнослужащий 9-го полка ВС РФ. Они решили сохранить себе жизнь, поэтому сдались в плен воинам 1-го батальона 92-й механизированной бригады ВСУ". – сообщил Юрий Мысягин.

Он добавил, что еще есть также россияне из этого полка, которые во время боя сдались в плен подразделению ВСУ "Кракен".

Сами же оккупанты пожаловались, что они не ели трое суток. а также, что по ним "шмаляли свои же".

Напомним, что российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Телефоны горячей линии "Хочу жить": +380665803498 и +380931192984.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине Силы обороны ликвидировали более 700 российских оккупантов. На сегодняшний день потери личного состава РФ в Украине составляют более 77 тысяч.

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