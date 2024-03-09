"По обновленному проекту": Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожье

В Запорожской области строительство фортификационных сооружений будет вестись по обновленному проекту.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Сегодня происходит строительство фортификационных сооружений по всему нашему государству. Непосредственно на территории Запорожской области мы строим совместно с военными (одну часть строят гражданские, другую — военные подрядчики)", — сказал он.

Федоров заявил, что Минобороны разослало типичный обновленный проект постройки фортификационных сооружений.

"Мы стараемся совершенствовать оборонные сооружения, чтобы нашим военным было не только более безопасно, но и более комфортно находиться там во время выполнения своих боевых задач", – добавил Федоров.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский лично контролирует темпы постройки укреплений.

Все фортификационные сооружения состоят из множества компонентов, в которые входят противотанковые рвы, "зубы дракона". Линия обороны должна содержать все то, что замедлит или исключит возможность продвижения врага.

"Те сроки, которые перед нами ставят военные, будут соблюдены и, скорее всего, мы будем увеличивать объемы того, что сейчас строим, чтобы нашим военным и гражданским жителям было спокойнее, и мы могли сконцентрироваться на освобождении территории", — добавил глава области. .

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны показало, как строят фортификации на Сумщине и на Запорожском направлении.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина продолжает строить линию обороны в Донецкой области.

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