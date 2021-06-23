По очереди насиловали пенсионерку: в Запорожье двум парням вынесли приговор

Трое парней под действием наркотиков проникли в дом 69-летней женщины, где угрожали ей и насиловали.

Двое жителей г. Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области сядут за решетку за групповое изнасилование пенсионерки. Трое молодых под действием наркотиков проникли в дом 69-летней женщины, и угрожая ей ножом, совершили сексуальное насилие. Одному из них всего 14 лет.

Также читайте Педофил в Хмельницкой области подкараулил 12-летнюю девочку возле ее дома и изнасиловал посреди дня

Как рассказали в прокуратуре Запорожской области, парни поочередно насиловали летнюю женщину, а потом один из них пригрозил своему товарищу и также заставил его изнасиловать пенсионерку.

"В январе 2020 года около двух часов ночи трое ребят в возрасте от 14 до 19 лет, находясь в состоянии наркотического опьянения, проникли в дом 69-летней женщины. В дальнейшем обвиняемые с применением физического насилия, угрожая ножом, поочередно изнасиловали пенсионерку. Не остановившись на содеянном, один из парней, угрожая физическим насилием, заставил их 14-летнего знакомого так же поступить в женщиной", — говорится в сообщении.

Так, в групповом изнасиловании пожилой женщины признано виновным двух парней, один из которых несовершеннолетний, а последнего, признали виновным еще и в склонении своего товарища к употреблению наркотиков и принуждении его к сексуальному насилию.

Суд назначил обоим обвиняемым наказание — 9 лет лишения свободы.

Напомним, педофил в Хмельницкой области подстерег 12-летнюю девочку возле ее дома и изнасиловал посреди дня.

"Жертвы группового изнасилования" - Ирина Геращенко о сексуальном насилии в Донбассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку