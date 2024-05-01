По Одессе попали минимум двумя баллистическими ракетами – мониторинговые каналы

По Одессе были нанесены удары по меньшей мере двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

После мощных обстрелов отбой угрозы применения баллистического вооружения раздался в южных областях Украины.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Также мониторинговые каналы сообщают, что по предварительной информации, по Одессе были убиты двумя ракетами "Искандер-М".

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Есть сообщения об одном погибшем — это 22-летний работник полиции.

Информация проверяется и уточняется.

Сейчас ожидаем официальные сообщения властей.

Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".

По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.

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