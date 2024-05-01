По Одессе попали минимум двумя баллистическими ракетами – мониторинговые каналы

На юге страны объявлен отбой воздушной тревоги.
По Одессе были нанесены удары по меньшей мере двумя баллистическими ракетами.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
После мощных обстрелов отбой угрозы применения баллистического вооружения раздался в южных областях Украины.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Также мониторинговые каналы сообщают, что по предварительной информации, по Одессе были убиты двумя ракетами "Искандер-М".
Есть сообщения об одном погибшем — это 22-летний работник полиции.
Информация проверяется и уточняется.
Сейчас ожидаем официальные сообщения властей.
Напомним, армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".
По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.