По Причерноморью ежедневно разносится  2,5 тысячи тонн токсичной пыли: фото

Основное шламохранилище Николаевского глиноземного завода, в котором находятся более 20 млн куб. м красного шлама

Отходы производства Николаевского глиноземного завода – красный шлам – не только наносят вред здоровью людей и окружающей среде в краткосрочной перспективе, но и будут наносить его в течение длительного времени.

Об этом глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала на пресс-конференции, посвященной противостоянию экологов и НГЗ.

"Каждый день 2,5 тысячи тонн красной пыли разносится ветром по всему региону. Красный шлам имеет негативное влияние на здоровье людей. Медики установили, и экспертиза подтвердила: риски онкологических заболеваний возрастают многократно, снижается сопротивляемость организма различным болезням. И что хуже всего: нет срока давности у этих отходов. Сколько они будут находиться в природной среде, столько и будут ему вредить", – заявила Тимочко.

Ранее были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения шестивалентного хрома, соединения меди, соединения цинка, селена и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.

Окрестности села Лиманы, возле которого находится основное шламохранилище Николаевского глиноземного завода

Жители села Лиманы Михаил и Наталья Павловская рассказывают о вреде, который приносит близлежащее шламохранилище здоровью местного населения.

Михаил Павловский рассказывает, что десять лет тому в его колодце пересохла вода. Потом появилась вновь, но совершенно красная. Сейчас воды в колодце нет, однако остался шлам

Местные жители проводят эксперимент, подвязывают к цепочке молот и бросают в колодец. Достают оттуда молот с куском красноватого шлама на нем

Местные жители проводят эксперимент, подвязывают к цепочке молот и бросают в колодец. Достают оттуда молот с куском красноватого шлама на нем

Наталья поливает сельскую дорогу возле своего дома, чтобы показать, как мокрая дорога обретает красноватый оттенок из-за большого количества шлама, который смешался с песком и пылью

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