По программе "Большая стройка" на Волыни стартовал долгожданный ремонт дороги Вийница-Локачи

Длина маршрута — более 184 км.

На маршруте Вийница - Локачи в Волынской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начат ремонт, старта которого местные жители ждали много лет.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

Этот маршрут является частью трассы Т-03-11 - одной из самых длинных дорог Волыни протяженностью более 184 км.

В данный момент в селе Вийница подрядчик приступил к фрезеровани ю изношенного дорожного покрытия, дорожная техника движется в направлении бывшего райцентра. До конца года планируется устроить выравнивающий слой асфальта на 5,5-километровом отрезке, а финишное асфальтирование провести уже в следующем году.

"По завершению всего комплекса ремонтных работ через населенные пункты Вийница, Павловка, Михайловка и Крухиничи будет проходить качественная освещенная дорога с восстановленным покрытием, разметкой и дорожными знаками, заасфальтированными съездами и въездами во дворы", - рассказали в Укравтодоре.

Кроме этого, проектом предусмотрено вдоль всего участка по левой стороне проложить пешеходную дорожку, отделенную от проезжей части барьерным ограждением, а также отремонтировать существующие автопавильоны и построить один новый.

Кроме участка Вийница - Локачи, дорожники работают на 16-километровом отрезке Приветное - Скобелка, здесь проводятся работы по устройству верхнего слоя. Также ремонтируются 22 км маршрута Камень-Каширский - Нуйно.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Большая стройка" украинцы уже пользуются современной инфраструктурой за пределами крупных городов.

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